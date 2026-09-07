Samsung и SK hynix почти остались без запасов памяти — хватит на 10 дней

Согласно анализу южнокорейской инвестиционной компании KB Securities, проведенному сегодня, у Samsung Electronics и SK Hynix осталось запасов памяти на этот квартал всего на 10 дней.

Это значит, что двум ведущим компаниям-производителям полупроводниковой памяти будет сложно увеличить предложение в ответ на внезапный спрос.

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Участники отрасли прогнозируют, что к 2027 году глобальные компании, управляющие центрами обработки данных, инвестируют в инфраструктуру искусственного интеллекта 1,3 триллиона долларов, что на 60% больше, чем годом ранее. Доля полупроводниковых компонентов для хранения данных в этих инвестициях вырастет с 14% в 2025 году до 57% в 2027 году, увеличившись в четыре раза за два года.

Технология HBM4 использует значительно больше кремниевых пластин, чем как DRAM, так и HBM3E. По мере наращивания производства HBM4 общее предложение памяти будет испытывать давление.

Агентство полагает, что разрыв в предложении между рынками DRAM и NAND к 2027 году достигнет более 10%, что еще больше усугубит дефицит полупроводников для памяти.