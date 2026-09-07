Представлена бритва Philips с экраном, датчиками давления, срезом до 0,08 мм и автономностью 2 месяца

Производитель заявляет, что она позволяет сохранять кожу гладкой до 24 часов

Philips представила флагманскую электробритву Series 9 Ultra, которая отличается наличием экрана. Пользователь может установить на него фотографию семьи, питомца или любимого занятия. Снимок загружается через приложение Philips: достаточно выбрать фото, добавить текст и одним нажатием отправить результат на бритву. Для работы функции требуется версия приложения 9.6.0 или новее.

За качество бритья отвечает технология микрорежущей кромки, позволяющая срезать волос до уровня 0,08 мм и, по заявлению производителя, сохранять кожу гладкой до 24 часов. Режущая головка получила 72 двухслойных самозатачивающихся лезвия, а специальное покрытие из микрогранул снижает трение на 50%. Philips заявляет ресурс головки до двух лет и скорость до 8 миллионов режущих движений в минуту.

Series 9 Ultra также оснащена системой SkinIQ Pro, которая отслеживает давление до 3000 раз в минуту и подсказывает оптимальное давление во время бритья. ИИ-чип анализирует состояние кожи.

Бритва получила шумоподавление NoiseShield, защиту IPX7 и подходит для сухого и влажного бритья. Полного заряда, по данным Philips, хватает примерно на два месяца работы.