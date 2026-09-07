Батарея на 10 000 мА•ч и до 26 часов без подзарядки. Представлен мобильный Wi-Fi-роутер ZTE U15 Standard Edition

ZTE объявила о скором выпуске портативного Wi-Fi-устройства ZTE U15 Standard Edition. Продажи начнутся 10 сентября.

Главной особенностью новинки станет встроенный аккумулятор ёмкостью 10 000 мА•ч, которого, по заявлению компании, хватит максимум на 26 часов автономной работы. При этом ZTE пока не раскрыла полный набор характеристик устройства, ограничившись официальным постером с необычным дизайном в стиле научно-фантастического меха.

Предполагается, что U15 Standard Edition может оказаться упрощённой версией представленного ранее U15S, возможно, лишённой встроенного экрана. Оригинальный U15S оснащён 1,44-дюймовым сенсорным дисплеем, весит около 237 г и работает на фирменном двухъядерном чипе V3E-A53. Устройство поддерживает две SIM-карты и автоматическое переключение между сетями.

Кроме того, U15S получил аккумулятор на 10 000 мА•ч с быстрой зарядкой мощностью 18 Вт и поддержкой стандартов QC, PD и PPS.