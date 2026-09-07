Батарея на 7200 мА•ч, которая рассчитана на 1600 циклов, камера Sony и максимальная защита IP69+. Представлен смартфон iQOO Z11xa 5G

iQOO расширила серию Z11 новым смартфоном Z11xa 5G. Аппарат получил 6,76-дюймовый LCD-дисплей с разрешением 2344×1080 пикселей и частотой обновления 120 Гц.

За производительность отвечает MediaTek Dimensity 7400 Turbo 5G, а конфигурация памяти единственная — 8 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной флеш-памяти. Смартфон работает на OriginOS 6 и поддерживает расширение оперативной памяти.

Главной особенностью стала батарея на 7200 мА•ч с поддержкой 44-Вт быстрой зарядки FlashCharge. Производитель утверждает, что 10 минут у розетки обеспечивают до шести часов разговоров. Также предусмотрены обратная зарядка, обходная зарядка и функции защиты аккумулятора. По заявлению iQOO, после 1600 полных циклов зарядки батарея сохраняет не менее 80% первоначальной ёмкости.

Основная камера получила 50-мегапиксельный сенсор Sony IMX852, дополненный 2-мегапиксельным датчиком глубины, а для селфи установлена 32-мегапиксельная камера. Обе камеры умеют записывать видео в 4K.

Среди других особенностей — стереодинамики, боковой сканер отпечатков, Bluetooth 5.4, USB-C и защита IP68/IP69+.