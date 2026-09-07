OnePlus 16 получит гигантскую батарею на 9000 мА•ч — такого ещё не было у номерных флагманов компании

OnePlus 16 получит аккумулятор ёмкостью 9000 мА•ч — об этом сообщил известный инсайдер Digital Chat Station. Такая батарея уже используется в китайском OnePlus Turbo 6 и индийском OnePlus Nord 6, но для номерной флагманской серии OnePlus это станет рекордом.

Большая батарея должна компенсировать высокое энергопотребление мощного железа. OnePlus 16 приписывают процессор Snapdragon 8 Elite Gen 6 и дисплей с частотой обновления до 165 Гц в большем числе сценариев, а в поддерживаемых играх показатель может достигать 185 Гц.

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При этом смартфон якобы будет поддерживать проводную зарядку мощностью 100 Вт и беспроводную на 50 Вт. Также ожидаются ультразвуковой сканер отпечатков, стереодинамики, X-осевой вибромотор и защита IP68/IP69.

Камеры OnePlus 16 тоже обещают серьёзное обновление. Основной модуль может получить сенсор на 200 Мп, перископический телеобъектив на 50 Мп с 3-кратным оптическим увеличением и 50-мегапиксельную сверхширокоугольную камеру. Фронтальная камера, по слухам, будет 50-мегапиксельной с автофокусом. Работать смартфон должен на Android 17 с оболочкой ColorOS 17.