Аккумуляторы в 1,26 млн автомобилей были заменены 120 миллионов раз. Nio построила 9322 станции зарядки и замены аккумуляторов

Около 95 замен на один автомобиль

Корпуса, системы питания и охлаждения

Nio продолжает стремительно расширять собственную инфраструктуру для электромобилей. Сейчас национальная сеть компании в Китае насчитывает 9322 станции зарядки и замены батарей: 4070 пунктов замены и 5252 зарядные станции.

Общее число выполненных замен аккумуляторов уже превысило 120 миллионов. С 16 августа сеть выросла на 112 объектов, при этом количество станций замены увеличилось с 4020 до 4070, а зарядных — с 29 915 до 30 280.

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Источник изображения: Изображение сгенерировано в Grok

Рубеж в 120 миллионов замен был пройден 7 августа. В тот же день в Цюаньчжоу провинции Фуцзянь открылась 4000-я станция замены батарей NIO и первая станция пятого поколения. Сейчас такие станции работают уже в семи городах, включая Пекин, Шанхай и Гуанчжоу. Новая инфраструктура становится одним из ключевых преимуществ экосистемы Nio, позволяя владельцам быстро заменить разряженную батарею вместо длительной зарядки.

За первые восемь месяцев 2026 года Nio поставила 262 893 автомобиля — на 57,9% больше, чем годом ранее, а общий объём поставок превысил 1,26 млн машин. Если сопоставить это число со 120 млн замен батарей, получается около 95 замен на один автомобиль за всё время. 

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