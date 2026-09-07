Xiaomi выпустила умный аквариум Mijia Smart Fish Tank 2 Pro — он сам кормит рыб и следит за водой

Xiaomi вывела в продажу Mijia Smart Fish Tank 2 Pro — умный аквариум объемом 31 л стоимостью 649 юаней в Китае.

Размеры устройства составляют 505×292×334 мм. В крышку встроено прозрачное стекло и 1,47-дюймовый цветной экран, на котором отображаются температура воды и состояние системы. Сам резервуар изготовлен из сверхпрозрачного стекла, а конструкция крышки предотвращает выпрыгивание рыб.

Главным обновлением стала система фильтрации с разделением сухой и влажной зон. Вода последовательно проходит через несколько слоев фильтрующих материалов, а U-образный канал биохимического картриджа увеличивает время контакта воды с бактериальным наполнителем. Несколько слоев фильтрующего материала задерживают отходы и остатки корма, а система быстрого отвода помогает быстрее удалять загрязнения. Насос получил бесщеточный двигатель, керамические валы и шумоизоляцию для более тихой работы.

За освещение отвечают полноцветные RGB-светодиоды с регулируемой яркостью и цветом, а встроенная кормушка может автоматически выдавать корм по расписанию.

Через Mi Home можно удаленно управлять подачей воды, скоростью насоса, освещением, отслеживать температуру и получать предупреждения о неисправностях. Аквариум также поддерживает голосовое управление Xiao Ai, а система способна автоматически подбирать параметры освещения и фильтрации с учетом вида и количества рыб.