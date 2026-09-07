GPT-6 Astra прошла Portal без человека — но потратила на это почти сутки и $571

GPT-6 Astra успешно самостоятельно прошла игру Portal, справившись с пространственными головоломками без участия человека.

Эксперимент провел пользователь cozyblaze, подключивший модель к игре и предоставивший ей визуальную информацию со скриншотов, инструменты управления и координаты персонажа. Astra анализировала происходящее и пошагово выбирала дальнейшие действия, фактически превращая прохождение игры в серию последовательных задач.

Источник изображения: Изображение сгенерировано в Grok

На прохождение потребовалось значительно больше времени, чем длится опубликованная двухчасовая запись эксперимента. В общей сложности процесс занял почти 24 часа: игра останавливалась на время обработки изображений и рассуждений модели. В итоге Astra смогла самостоятельно преодолеть все испытания Portal.

Цена такого «геймплея» оказалась очень высокой. Для полного прохождения GPT-6 Astra совершила 3336 запросов, а расходы на API составили $571,18.