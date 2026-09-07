Представлен компактный модуль ОЗУ LPDDR5X LPCAMM2 объемом 96 ГБ для ноутбуков

Crystal Memory Technology представила новый модуль оперативной памяти LPDDR5X LPCAMM2 емкостью 96 ГБ и скоростью передачи данных до 9600 МТ/с. Помимо старшей версии доступны модули на 16, 32 и 64 ГБ.

Размеры новинки составляют всего 78×23×3 мм. По заявлению производителя, по сравнению с традиционными DDR5 SO-DIMM такой формат позволяет примерно на 60% сократить занимаемую платой площадь, на 50% снизить энергопотребление и примерно на 70% повысить энергоэффективность. Crystal Memory Technology уже провела адаптацию и проверку модуля на совместимость с платформами ведущих мировых производителей ПК.

LPCAMM2 представляет собой компактный модуль памяти на базе энергоэффективной LPDDR5X. Использование более коротких линий передачи сигнала и соединений с непосредственным креплением помогает улучшить целостность сигнала при высоких скоростях. В результате модуль способен обеспечивать передачу данных до 9600 МТ/с, сочетая высокую пропускную способность с низким энергопотреблением — особенно актуальное сочетание для современных производительных ноутбуков.