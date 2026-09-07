Рассчитан на миллион включений: умный выключатель Xiaomi, который можно установить даже в домах со старой проводкой, поступил в продажу в Китае

Новинка получила беспроводное управление и защиту от перегрева

Комфортный дом

Xiaomi выпустила Smart Switch 2 на краудфандинговых площадках Xiaomi Mall и Xiaomi Youpin в Китае. Умный выключатель выпускается в вариантах с одной, двумя и тремя кнопками, а стоимость базовой версии начинается с 69 юаней.

Устройство получило панель из органического стекла толщиной 11 мм и рассчитано на стандартные настенные коробки 86-го типа. Одной из главных особенностей стала возможность установки независимо от наличия нулевого провода. Выключатель автоматически определяет конфигурацию электросети и поддерживает соответствующий режим работы.

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Источник изображения: Xiaomi/mydrivers

Для повышения надежности используется огнестойкий поликарбонат V-0, выдерживающий испытание при температуре 850 °C, а ресурс реле достигает миллиона циклов. Специальная технология переключения в момент перехода напряжения через ноль снижает нагрузку на контакты.

Xiaomi Smart Switch 2 поддерживает Mesh 2.0, благодаря чему заявленная скорость отклика выросла на 50%, а сетевые операции выполняются на 80% быстрее по сравнению с прошлым поколением. Через Mi Home можно назначать действия на одинарное, двойное и длительное нажатие, а саму кнопку при необходимости превратить в полностью беспроводной контроллер для других устройств умного дома. Кроме того, схема выключателя оптимизирована для снижения мерцания маломощных светодиодных ламп при выключенном состоянии.

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