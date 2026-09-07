«Луна наша». Трамп объявил Луну американской

Никаких пояснение он не дал

Наука и космос

Президент США Дональд Трамп заявил, что Луна принадлежит Соединенным Штатам. Соответствующее изображение он опубликовал 6 сентября в своей соцсети Truth Social: на фоне лунной поверхности появилась надпись «The Moon Is Ours» («Луна наша») и американский флаг. Сам пост не сопровождался объяснением.

Заявление появилось на фоне серии публикаций Трампа, посвященных космосу, включая создание Национальной космической академии США для подготовки специалистов для NASA, государственных структур и Космических сил.

Фото 1
Источник изображения: @realDonaldTrump

В июле 2025 года Трамп заявлял о скором полете на Марс и называл Луну приоритетом. В том же месяце министр транспорта США обещал высадку на Луну до конца срока Трампа. В декабре 2025 года Трамп подписал указ о возвращении на Луну к 2028 году и строительстве базы к 2030 году

144 Гц, батарея на 7100 мА•ч, четыре камеры по 50 Мп и минимум 512 ГБ флеш-памяти. Nubia NaviX Ultra поступит в продажу 16 сентябряРассчитан на миллион включений: умный выключатель Xiaomi, который можно установить даже в домах со старой проводкой, поступил в продажу в Китае

Комментарии

правилами