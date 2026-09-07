144 Гц, батарея на 7100 мА•ч, четыре камеры по 50 Мп и минимум 512 ГБ флеш-памяти. Nubia NaviX Ultra поступит в продажу 16 сентября

Nubia объявила дату выхода NaviX Ultra — смартфон официально выпустят 16 сентября в Китае. Новинка уже доступна для предварительного заказа, а среди ее ключевых партнеров заявлены Qualcomm Snapdragon, BOE, Changxin Memory, Samsung Semiconductor и Goodix Technology.

Компания позиционирует устройство как первый в мире смартфон с поддержкой искусственного интеллекта, причем одной из главных особенностей станет мобильный помощник Doubao.

За производительность будет отвечать Snapdragon 8 Elite Gen 5, а объем оперативной памяти достигнет 16 ГБ. При этом NaviX Ultra станет первым серийным смартфоном с LPDDR5X от Changxin Memory со скоростью 10 667 Мбит/с. По заявлению производителя, это важный шаг для китайской мобильной DRAM: новая память примерно на 25% быстрее LPDDR5X-8533 и при этом потребляет на 30% меньше энергии по сравнению с LPDDR5.

Президент подразделения смартфонов ZTE и Nubia Ни Фэй уже сообщил, что вся серия Nubia NaviX Ultra будет выпускаться минимум с 512 ГБ встроенной флеш-памяти.

Смартфон также получит 6,78-дюймовый плоский экран с разрешением 1,5K и частотой 144 Гц, аккумулятор на 7100 мА•ч и четыре 50-мегапиксельные камеры.