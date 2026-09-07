Конкурент Mercedes-Benz GLC и Audi Q5L. BMW X3 2027 предлагает ещё больше комфорта и места сзади

Обновленный кроссовер сделал ставку на оснащение, просторный второй ряд и мощные бензиновые версии

BMW официально вывела на рынок Китая BMW X3 2027 модельного года. Кроссовер доступен в трех комплектациях в Китае. BMW X3 будет конкурировать с Mercedes-Benz GLC и Audi Q5L.

Базовый xDrive25L M Sport Shadow Edition оценен в 318 000 юаней, xDrive30L Leading M Sport Shadow Edition — в 358 000, а топовый xDrive30L Premium M Sport Shadow Edition — в 398 000 юаней. После премьеры на автосалоне в Чэнду в августе поставки автомобиля стартовали в сентябре.

Главным обновлением стало оснащение: все версии получили вентиляцию передних сидений, поясничную опору для переднего пассажира, подогрев задних сидений и увеличенные подголовники второго ряда.

Внешность дополнила решетка радиатора в стиле M и новый оттенок Dune Grey. В салоне сохранились 14,9-дюймовый центральный дисплей и 12,3-дюймовая цифровая приборная панель, а перед пассажиром появилась переработанная панель с BMW AI — голосовым помощником на базе искусственного интеллекта.

Габариты BMW X3 составляют 4865×1920×1664 мм при колесной базе 2975 мм — на 111 мм больше, чем у предшественника. Под капотом по-прежнему устанавливается 2,0-литровый турбомотор с 8-ступенчатым автоматом.

Версия xDrive25L развивает 190 л.с. и 310 Нм, а xDrive30L — 258 л.с. и 400 Нм. Полный привод xDrive входит в стандартное оснащение всех комплектаций и способен перераспределять тягу между осями за 0,1 секунды.