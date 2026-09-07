Windows 11 будет хорошо работать даже на 8 ГБ ОЗУ
Компания пообещала ускорить загрузку, Windows Hello и работу недорогих ПК
Microsoft активно оптимизирует Windows 11, уделяя внимание не только скорости загрузки системы, но и работе Windows Hello. На IFA 2026 вице-президент группы Windows и устройств Марк Линтон заявил, что компания добилась заметного прогресса в скорости запуска и отклике биометрической системы. При этом соответствующие изменения пока не появились в доступных предварительных сборках, поэтому речь, вероятно, идет о внутренних тестах.
Отдельное внимание Microsoft уделяет компьютерам с 8 ГБ оперативной памяти. Линтон подтвердил, что разработчики оптимизируют Windows 11 таким образом, чтобы такие устройства «работали хорошо».
Это особенно актуально на фоне того, что Microsoft уже ориентируется на 16 ГБ как базовый объем для современных ПК, а для игровых систем рекомендует 32 ГБ.
Причина пересмотра подхода может быть связана с резким ростом цен на оперативную память. На этом фоне требование большого объема ОЗУ становится все более чувствительным для покупателей, особенно в недорогом сегменте.
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