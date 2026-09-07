Windows 11 будет хорошо работать даже на 8 ГБ ОЗУ

Microsoft активно оптимизирует Windows 11, уделяя внимание не только скорости загрузки системы, но и работе Windows Hello. На IFA 2026 вице-президент группы Windows и устройств Марк Линтон заявил, что компания добилась заметного прогресса в скорости запуска и отклике биометрической системы. При этом соответствующие изменения пока не появились в доступных предварительных сборках, поэтому речь, вероятно, идет о внутренних тестах.

Отдельное внимание Microsoft уделяет компьютерам с 8 ГБ оперативной памяти. Линтон подтвердил, что разработчики оптимизируют Windows 11 таким образом, чтобы такие устройства «работали хорошо».

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Это особенно актуально на фоне того, что Microsoft уже ориентируется на 16 ГБ как базовый объем для современных ПК, а для игровых систем рекомендует 32 ГБ.

Причина пересмотра подхода может быть связана с резким ростом цен на оперативную память. На этом фоне требование большого объема ОЗУ становится все более чувствительным для покупателей, особенно в недорогом сегменте.