Индия готовит зачистку сетей от Huawei и ZTE — замена китайского оборудования может обойтись в $3 млрд

Правительство Индии рассматривает план по систематической замене китайского телекоммуникационного оборудования в мобильных сетях из соображений национальной безопасности.

Министерство внутренних дел поручило Министерству телекоммуникаций выяснить, какое оборудование Huawei, ZTE и других китайских производителей используется у крупнейших операторов, и оценить стоимость его демонтажа и замены.

Речь идет об оборудовании, установленном до введения в 2021 году политики «Надежные источники». Новые закупки должны проходить через сертифицированных поставщиков, среди которых Nokia, Ericsson и Samsung, тогда как Huawei и ZTE такой сертификации не получили.

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Reliance Jio китайское оборудование не использует, но оно присутствует в сетях Bharti Airtel, Vodafone Idea и государственной BSNL. По оценкам участников отрасли, только Airtel и Vodafone Idea могут потратить на замену аппаратного и программного обеспечения до $3 млрд.

Пока неизвестно, кто будет оплачивать масштабную замену. Операторы и без того сталкиваются с высокими расходами на развитие 5G, оптоволоконных сетей и модернизацию инфраструктуры. Дополнительные затраты могут замедлить строительство новых сетей и увеличить стоимость обслуживания.

Похожие ограничения уже действуют в США и ряде европейских стран, включая Великобританию и Германию. Окончательное решение по индийскому плану пока не принято.