Мини-ПК за $140 получил Ryzen 3 и два Ethernet — Beelink EQR5 может быть компактным NAS

Компактная новинка сочетает два слота M.2 и необычный набор портов для сетевых задач

Beelink без лишнего шума выпустила мини-ПК EQR5 на базе AMD Ryzen 3 7330U. Процессор серии Barcelo-R построен на архитектуре Zen 3 и получил 4 ядра и 8 потоков с частотой до 4,3 ГГц.

При TDP всего 15 Вт за охлаждение отвечает система ZeroTech MSC 2.0 с отдельным охлаждением SSD. Корпус размером 126 × 126 × 44,2 мм оснащён встроенным блоком питания на 85 Вт.

Для апгрейда предусмотрены два слота SO-DIMM с поддержкой DDR4-3200 и два разъёма M.2 2280 с интерфейсом PCIe 3.0 ×4. Беспроводные подключения обеспечивает Intel AX200 с Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2.

На передней панели находятся USB-C и USB-A со скоростью до 10 Гбит/с и 3,5-мм аудиоразъём, а сзади — два гигабитных Ethernet, два быстрых USB-A, дополнительный USB 2.0 и два HDMI 2.1 TMDS.

Цена EQR5 составляет около 1000 юаней, или примерно $140. Благодаря двум сетевым портам и двум HDMI мини-ПК подходит не только для офиса и мультимедиа, но и для более специализированных задач — например, в качестве компактного NAS.