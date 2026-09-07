4-дюймовый экран E Ink, Linux и физические кнопки — за 100 долларов. Представлена электронная книга Onyx Boox Picco
Поставки стартуют в ноябре 2026
Компания Onyx представила на выставке IFA 2026 электронную книгу Boox Picco mini. Устройство оснащено 3,97-дюймовым экраном E Ink со встроенной подсветкой, яркость и цветовую температуру которой можно регулировать.
Благодаря небольшим размерам ридер легко помещается в карман, а физические кнопки позволяют перелистывать страницы без необходимости постоянно касаться экрана.
Boox Picco работает на оптимизированной версии Linux, ориентированной именно на чтение. Для подключения предусмотрен USB-C, а расширить встроенное хранилище можно с помощью карты microSD. Передавать книги получится как по кабелю с компьютера, так и по Wi-Fi. В программное обеспечение также добавлены статистика чтения, список дел, таймер.
Продажи Boox Picco mini ожидаются в ноябре 2026 года. Ориентировочная стоимость устройства составит около $100.
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