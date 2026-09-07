19-й полёт для этой ракеты Falcon 9 и 103-й для семейства в 2026 году. На орбиту доставили новую партию спутников Starlink

80 из них были посвящены развитию группировки Starlink

SpaceX 6 сентября успешно вывела на низкую околоземную орбиту ещё 27 спутников Starlink. Ракета Falcon 9 стартовала с базы Ванденберг в Калифорнии в 7:26 по местному времени. Через 8,5 минут первая ступень вернулась на Землю и совершила посадку на автономную морскую платформу Of Course I Still Love You в Тихом океане.

Для использованного ускорителя B1088 этот полёт стал уже 19-м. Напомним, рекорд SpaceX по многоразовому использованию первой ступени — 37 запусков. Верхняя ступень ракеты продолжила полёт и примерно через 62 минуты после старта штатно вывела все 27 спутников на заданную орбиту.

Запуск стал 103-й миссией Falcon 9 в 2026 году, причём 80 стартов были связаны со строительством спутниковой группировки Starlink. Сейчас она насчитывает более 11 000 активных аппаратов.

Запуски Starlink в настоящее время выполняются только с Ванденберга: старты с территории Флориды приостановлены до начала эксплуатации Starship на космодроме компании во Флориде.