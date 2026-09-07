Европа получила нового конкурента SpaceX — Isar Aerospace впервые вывела спутники на орбиту

Ракета Spectrum успешно выполнила ключевые этапы миссии и доставила на орбиту пять спутников и технологический эксперимент

Немецкая компания Isar Aerospace впервые успешно вывела полезную нагрузку на орбиту.

Как мы уже сообщали, Ракета Spectrum стартовала с космодрома Андёйя в Норвегии в рамках миссии «Onward and Upward». Во втором полёте компании ракета смогла пройти все ключевые этапы — от преодоления максимального аэродинамического сопротивления и разделения ступеней до запуска двигателя второй ступени и выхода на орбиту.

Мы вошли в историю. Уже во втором полете мы стали первой коммерческой космической компанией из Европы, доставившей спутники на орбиту. Миссия «Вперед и вверх» успешно стартовала и вывела полезную нагрузку на орбиту. Новая глава в истории европейской космонавтики. Isar Aerospace

После выхода на орбиту Spectrum выполнила манёвр, после чего развернула пять спутников CubeSat и технологический эксперимент. Компания также установила связь с первыми аппаратами, а остальные спутники продолжили проверять. Среди полезной нагрузки — аппараты CyBEEsat, TriSat-S, Platform 6, FramSat-1 и SpaceTeamSat1.

Успех стал историческим для европейской коммерческой космонавтики: Isar Aerospace называет себя первой коммерческой космической компанией Европы, которой удалось доставить спутники на орбиту. Для Spectrum это особенно важно после неудачи первого полёта.