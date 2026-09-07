Лучше, чем у Samsung Galaxy S26 Ultra. Huawei Mate XT 2 получит приватный экран без потери качества

Huawei Mate XT 2 получит более продвинутую технологию защиты экрана от посторонних взглядов, чем Galaxy S26 Ultra.

По данным инсайдера Digital Chat Station, в складном смартфоне будут использоваться независимые RGB-драйверы пикселей, благодаря которым включение приватного режима не должно ухудшать качество изображения.

В Galaxy S26 Ultra при активации аналогичной функции яркость и контрастность экрана снижаются, что у некоторых пользователей вызывает вопросы из-за возможной нагрузки на глаза. Huawei собирается решить проблему за счёт новой двухпиксельной конструкции с двумя независимыми наборами пикселей — один будет работать в обычном режиме, а второй отвечать за защиту от бокового просмотра.

Mate XT 2 также перейдет на новую конструкцию с загибанием дисплея внутрь, тогда как первое поколение складывалось в форме буквы Z. Смартфон, по предварительным данным, получит 16 ГБ оперативной памяти и накопители на 512 ГБ, 1 ТБ и 2 ТБ. Ожидаются три цвета — чёрный, белый и фиолетовый.