Новые версии Huawei Pura X Max показали вживую

Их могут выпустить уже сегодня

Новые расцветки Huawei Pura X Max появились на живых фотографиях всего за несколько часов до новой презентации Huawei.

Судя по утечке, компания готовится дополнить палитру складного смартфона двумя вариантами — красным и голубым.

Обе новинки получили полностью однотонную заднюю панель без декоративных полос и разделительных линий. Это заметно отличает их от уже представленных вариантов Orange, Blue и White, задняя часть которых украшена тонкими линиями и полосами.

Huawei Pura X Max дебютировал в марте этого года сразу в пяти цветах: Interstellar Blue, Olive Gold, Phantom Black, Vibrant Orange и Zero Degree White. Если утечка подтвердится, сегодня линейка пополнится ещё двумя расцветками. Ожидается, что новые варианты покажут вместе с другими устройствами на осенней презентации Huawei.

Недавно совокупные продажи серии Huawei Pura X Max в Китае достигли примерно 713 400 устройств.