Российский заменитель Boeing 737 и Airbus A320. «Аэрофлот» готовит второй крупный заказ МС-21 — поставки начнутся в 2029 году

Авиакомпания рассчитывает получить 90 новых лайнеров до конца 2032 года, причем их обслуживание полностью закрепят за ОАК

«Аэрофлот» планирует начать получение второй партии из 90 самолетов МС-21 в 2029 году. Как сообщил глава авиакомпании Сергей Александровский, весь заказ рассчитывают поставить до конца 2032 года. Условия лизинга, поставок и технического обслуживания уже согласованы, а контракт с ОАК планируется подписать в ближайшее время.

Новый договор будет отличаться от предыдущего не только масштабом, но и структурой. По словам Александровского, в нем предусмотрен ряд новых для российского и международного рынка решений. Одним из ключевых условий станет комплексное техническое обслуживание самолетов — его полностью закрепят за ОАК, чтобы обеспечить эффективную эксплуатацию лайнеров с момента начала полетов.

МС-21 рассчитан на ближние и среднемагистральные маршруты и должен стать одним из основных отечественных пассажирских самолетов Boeing 737 и Airbus A320.

Ранее сообщалось, что «Аэрофлот» ожидает первые восемь серийных МС-21 в IV квартале 2027 года. Ещё десять самолётов авиакомпания должна получить в течение 2028 года.