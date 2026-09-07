21 день без зарядки, NFC и HyperOS 4. Фитнес-браслет Xiaomi Band 11 поступил в продажу в Китае

Обновлённый фитнес-браслет стал легче и получил расширенный набор функций для контроля здоровья

Xiaomi выпустила фитнес-браслет Band 11, который получил более тонкий и лёгкий корпус по сравнению с предшественником.

Толщина устройства составляет 0,99 см, а масса — всего 15,58 г. Корпус стал более округлым, а конструкцию обновили для повышения удобства при повседневном использовании.

Основной акцент сделан на мониторинге здоровья. Xiaomi Band 11 получил улучшенный анализ вариабельности сердечного ритма во время сна, а также высокоточные датчики для измерения пульса и уровня кислорода в крови. Встроенный многофункциональный NFC позволяет использовать браслет в различных повседневных сценариях.

Ещё одним преимуществом стала автономность — до 21 дня на одном заряде. Кроме того, Band 11 станет первым носимым устройством Xiaomi с новой операционной системой HyperOS 4.

Стоимость новинки на старте составила 289 юаней, или около $43.