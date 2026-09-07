Российский самолёт МС-21 будет использоваться на коротких направлениях — первые маршруты уже определены

«Аэрофлот» планирует использовать МС-21 прежде всего на коротких маршрутах, где проще обеспечить резервирование и оперативную техническую поддержку. В числе первых направлений глава компании Сергей Александровский назвал рейсы Москва — Санкт-Петербург и Москва — Нижний Новгород. При этом перевозчик не исключает появления и других маршрутов.

Подготовка экипажей и технического персонала для нового российского самолета начнется в 2027 году. Обучение пройдут пилоты, бортпроводники и инженеры. По словам Александровского, пилоты для работы на МС-21 уже отобраны — компания выбрала наиболее опытных специалистов.

Ранее «Аэрофлот» сообщал о планах получить первые восемь МС-21 в четвертом квартале 2027 года, а еще десять самолетов — в 2028-м. Таким образом, к моменту начала поставок перевозчик рассчитывает уже иметь подготовленный персонал и начать эксплуатацию лайнеров на маршрутах, где проще всего обеспечить надежную работу нового типа воздушного судна.