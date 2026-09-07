Замена двигателей в самолетах SSJ-100 на российские возможна только при государственной поддержке

Замена двигателей на самолетах SSJ-100 на российские силовые установки станет возможной только при наличии государственной поддержки.

Об этом заявил глава «Аэрофлота» Сергей Александровский во время ВЭФ. По его словам, без субсидирования программы ремоторизации эксплуатация этих самолетов для перевозчиков будет становиться все менее выгодной.

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Александровский предупредил, что при отсутствии финансовой поддержки флот SSJ-100 у авиакомпаний может постепенно сокращаться. Ремоторизация рассматривается как один из способов сохранить самолеты в эксплуатации и обеспечить их дальнейшее использование российскими перевозчиками.

Возможное выбытие SSJ-100, по словам главы «Аэрофлота», можно будет компенсировать за счет перераспределения налета между оставшимися самолетами и увеличения поставок отечественных МС-21. При этом именно государственная поддержка ремоторизации должна стать ключевым условием для сохранения действующего парка SSJ-100.