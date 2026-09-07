Российский заменитель Boeing 737 и Airbus A320. «Аэрофлот» назвал сроки поставки первых МС-21

«Аэрофлот» ожидает первые восемь серийных МС-21 в IV квартале 2027 года. Ещё десять самолётов авиакомпания должна получить в течение 2028 года. По словам главы «Аэрофлота» Сергея Александровского, сроки поставок уже зафиксированы, и перевозчик ориентируется на согласованный с производителями график.

Параллельно в 2027 году начнётся подготовка экипажей и технического персонала для нового самолёта. Уже отобраны пилоты, которым предстоит освоить МС-21. На первых этапах эксплуатации лайнеры планируют использовать преимущественно на коротких маршрутах, где проще обеспечить резервирование самолётов и оперативную техническую поддержку. В качестве примеров названы направления Москва — Санкт-Петербург и Москва — Нижний Новгород.

МС-21 должен пройти все необходимые процедуры сертификации до середины 2027 года. Самолёт относится к классу ближне- и среднемагистральных пассажирских лайнеров и призван заменить на российском рынке Ту-154 и семейство Ту-204, а также стать отечественной альтернативой иностранным самолётам Boeing 737 и Airbus A320.

Напомним, Минпромторг России рассчитывает в ближайшее время заключить с «Аэрофлотом» контракт ещё на 90 самолётов МС-21.