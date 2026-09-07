Завод для сборки нового российско-белорусского самолёта «Освей» ещё не выбрали

Площадка для окончательной сборки российско-белорусского самолёта «Освей» пока не определена. Об этом рассказал заместитель главы Минпромторга России Геннадий Абраменков в интервью ТАСС на Восточном экономическом форуме.

В Белоруссии производственное предприятие уже выбрано — оно будет выпускать часть узлов и агрегатов самолёта. В России пока рассматривают несколько вариантов для изготовления фюзеляжа и кессона крыла. Среди предварительных кандидатов называется нижегородский завод «Сокол».

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По словам Абраменкова, речь идёт не только о выборе конкретного предприятия, но и о создании полноценной производственной кооперации между российскими и белорусскими компаниями.

Ранее первый вице-премьер Денис Мантуров сообщал, что первый опытный образец «Освея» планируют представить и начать его лётные испытания в 2027 году. Сертификация самолёта ожидается к концу 2029 года, после чего он должен выйти на рынки России и Белоруссии. В дальнейшем также рассматривается возможность поставок в другие страны.