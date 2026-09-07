Xiaomi Pad 9 Pro Max может служить монитором для ПК и игровой консоли

Планшет получит 13,3-дюймовый экран 3,4K, USB-C с широкими возможностями и сможет работать сразу в нескольких сценариях

Xiaomi раскрыла первые подробности Pad 9 Pro Max — нового флагманского планшета, презентация которого состоится 7 сентября.

Устройство получит 13,3-дюймовый сенсорный дисплей с разрешением 3,4K, соотношением сторон 3:2 и пиковой яркостью 1000 нит. Заявленная цветопередача также флагманская: среднее отклонение Delta E составляет около 0,47. Для работы предусмотрен интерфейс приложений в стиле ПК.

Главной особенностью станет многофункциональный USB-C. Планшет сможет использоваться как дополнительный монитор для компьютера, графический планшет или большой экран для игр. При подключении к ПК на дисплее можно будет рисовать стилусом, а связка с Xiaomi Focus Pen Pro и TourBox позволит использовать Pad 9 Pro Max как рабочий инструмент для творчества.

Игровой сценарий также предусмотрен: совместимые портативные консоли с DisplayPort 1.2 или выше смогут выводить изображение на большой экран планшета, дополненный стереозвуком.

Xiaomi Pad 9 Pro Max также станет одним из первых устройств на фирменном чипе Xring O3 и получит HyperOS 4, ориентированную на многозадачность и работу на больших экранах.