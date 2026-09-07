Сразу три камеры Hasselblad на 200 Мп. Oppo Find X10 Pro Max официально подтверждён

Oppo официально подтвердила запуск Find X10 Pro Max в этом месяце, сделав камеру главным козырем нового флагмана.

Смартфон получит сразу три 200-мегапиксельных сенсора, разработанных с акцентом на сохранение мелких деталей без чрезмерной программной обработки. Базовый Find X10 при этом будет оснащён двумя камерами на 200 Мп.

В основу системы ляжет новая Hasselblad Super Clear Camera, которая должна обеспечивать более естественную передачу текстур и оттенков кожи. Также заявлен объектив второго поколения Danxia Color Restoration Lens с 24 каналами цветового анализа и динамическим диапазоном 15 ступеней. За обработку света и теней будет отвечать движок LUMO, призванный улучшить детализацию лиц и баланс яркости при съёмке против света.

По данным инсайдера Digital Chat Station, один из 200-мегапиксельных модулей может оказаться крупносенсорным телеобъективом с фокусным расстоянием 70 мм и диафрагмой f/2.1. Он также сможет использоваться для телемакросъёмки.

На официальном тизере виден крупный горизонтальный блок камер со ступенчатой прямоугольной конструкцией и отдельным круглым элементом сбоку.