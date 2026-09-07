На Бетельгейзе нашли горячее пятно, которое на 800 градусов горячее звезды и не исчезает минимум 7 лет

Новые наблюдения телескопа ALMA показали две горячие области и деформированную атмосферу сверхгиганта — одна из них почти совпадает с пятном, замеченным ещё в 2015 году

Астрономы с помощью комплекса ALMA обнаружили на поверхности Бетельгейзе две необычно горячие области, одна из которых, судя по сравнению с предыдущими наблюдениями, сохраняется по крайней мере 7 лет. Новые снимки красного сверхгиганта, расположенного примерно в 724 световых годах от Земли, также показали, что его атмосфера имеет выраженную неоднородную форму, а радиус звезды заметно меняется в разных направлениях.

Наблюдения провели в августе 2023 года в миллиметровом диапазоне. Средняя температура фотосферы Бетельгейзе составляет около 2300 К, однако в северо-восточной части звезды находится область примерно на 800 К горячее окружающей поверхности. Её положение и яркость практически совпадают с горячим пятном, зафиксированным в 2015 году. Это указывает на необычно долгоживущую структуру, поскольку обычные процессы перемешивания вещества в атмосфере сверхгиганта меняют её поверхность за гораздо более короткое время.

Изображения Бетельгейзе, полученные телескопом ALMA в трёх диапазонах. Разные цвета показывают распределение излучения в атмосфере звезды. Размер области, которую удалось различить, указан в левом нижнем углу. Координаты показывают положение относительно центра Бетельгейзе. Источник изображения: W.R.F. Dent, A.M.S. Richards, G.M. Harper, L.D. Matthews, E. O'Gorman

Учёные также обнаружили «рябь» видимого радиуса звезды величиной до ±6% в одном из её секторов. Форма этих структур изменилась по сравнению с 2015 годом. Астрономы связывают наблюдаемые особенности с мощной конвекцией: потоки горячего газа поднимаются из глубин Бетельгейзе, создают ударные волны в атмосфере и способствуют образованию молекул, включая оксид углерода и монооксид кремния.

Эти процессы могут быть связаны с потерей вещества Бетельгейзе, которая постепенно сбрасывает внешние слои в окружающее пространство. Красный сверхгигант массой и размерами значительно превосходит Солнце и в будущем завершит свою эволюцию взрывом сверхновой. Неизвестно, когда именно это произойдёт, однако изучение неоднородной поверхности и атмосферы звезды позволяет лучше понять процессы, которые предшествуют финальной стадии жизни массивных звёзд.