И плывет, и летит со скоростью 290 км/ч: крупнейший электрический экраноплан Regent Viceroy Seaglider совершил первый полет с людьми на борту

Американская компания Regent Craft впервые подняла над водой пилотируемый прототип электрического экраноплана Viceroy Seaglider. По заявлению разработчиков, это крупнейший полностью электрический аппарат экранного эффекта, совершивший полет с людьми на борту.

Испытания прошли в заливе Наррагансетт в Род-Айленде. На борту находились два капитана. Viceroy поднялся примерно на 10 метров над водой и за 30 секунд преодолел 596 метров.

Viceroy относится к аппаратам, которые летят на небольшой высоте над поверхностью воды, используя экранный эффект: рядом с поверхностью увеличивается подъемная сила и одновременно снижается аэродинамическое сопротивление.

Особенность конструкции Regent заключается в способности работать сразу в трех режимах. На небольшой скорости аппарат движется по воде как обычное судно. После выхода из порта он поднимается на подводных крыльях, а после разгона переходит в режим полета и продолжает движение на высоте десятка метров над поверхностью воды.

Такая схема должна позволить объединить преимущества морского и воздушного транспорта. Viceroy может использовать существующие порты и причалы, подводные крылья обеспечивают устойчивое движение при разгоне, а после перехода в экранный полет аппарат получает значительно более высокую скорость.

Управление в значительной степени автоматизировано. За устойчивость отвечает цифровая система с тройным резервированием, а капитану не требуется пилотировать аппарат так же, как обычный самолет. По задумке Regent, оператор в основном задает направление и скорость движения.

Серийный Viceroy рассчитан на 12 пассажиров и двух членов экипажа. Максимальная заявленная скорость составляет около 290 км/ч, дальность — до 290 км. Полностью электрическая силовая установка при этом должна сделать аппарат заметно тише авиационного транспорта.

Несмотря на способность летать, в США Viceroy рассматривается как морское судно. Управлять им будут сертифицированные моряки, а регулированием занимается Береговая охрана США, а не авиационные власти.

Первый пилотируемый полет стал важным этапом пятилетней программы разработки. До него инженеры постепенно увеличивали скорость прототипа на подводных крыльях, готовя его к переходу в режим экранного полета. Теперь Regent намерена завершить морские испытания и перейти к подготовке серийной версии.

У компании уже формируется портфель заказов. Американский оператор The Twenty Five заказал до 60 Viceroy для пассажирских перевозок в прибрежных районах США. Кроме того, REGENT получила контракт на $15 млн от исследовательского подразделения Корпуса морской пехоты США и сотрудничает с Командованием специальных операций США.

Для военных такой транспорт рассматривают прежде всего как средство быстрой доставки грузов, медицинской эвакуации и выполнения разведывательных задач. До Viceroy компания уже испытывала беспилотный экраноплан Squire.