Китай сузил до восьми районов поиск места посадки Tianwen-3 — там будут искать следы древней жизни на Марсе

Китай сузил список возможных районов посадки миссии Tianwen-3 на Марс до восьми. Именно в одном из них аппарат должен будет собрать образцы для доставки на Землю, причём место выбирают прежде всего с учётом вероятности обнаружить и сохранить свидетельства существования жизни. Об этом сообщил главный научный руководитель миссии, академик Китайской академии наук Хоу Цзэнцянь на Международной конференции по исследованию дальнего космоса в Хэфэе.

При выборе площадок учитываются геологический возраст района, история активности воды, потенциальная обитаемость и способность местных пород сохранять биомаркеры.

Изначально команда миссии рассматривала более 80 регионов, затем сократила их число до 19, а теперь оставила 8. Окончательный район посадки планируют определить до конца 2026 года.

Фрагмент глиняной равнины Марса Oxia Planum, изображение получено с помощью камеры высокого разрешения HiRISE космического аппарата MRO Источник изображения: NASA / JPL / University of Arizona

Особенно важными для миссии станут образцы из-под поверхности. Tianwen-3 должна пробурить Марс на глубину до 2 метров: такой материал меньше подвергался воздействию ультрафиолета и космической радиации, окислению и выветриванию, поэтому потенциальные биомаркеры могут сохраниться в нём лучше. Двухметровое бурение для отбора образцов станет первым подобным экспериментом на Марсе.

Научная задача Tianwen-3 заключается не только в поиске следов жизни. По доставленным на Землю образцам планируется изучать вопрос обитаемости Марса, его геологическую и внутреннюю структуру, а также эволюцию атмосферы. Эти направления связаны между собой: древние условия на планете определяли возможность существования воды и жизни, а геологические и климатические изменения влияли на сохранность возможной жизни.

Миссию планируют запустить в 2028 году двумя ракетами Long March 5. Она включает посадочный и взлётный аппараты, орбитальный и служебный модули, а также возвращаемый аппарат. После отбора образцов их должны доставить на Землю в 2031 году.

Китай также готовит специальную лабораторию планетарной защиты, где материал будут исследовать с контролем биологических рисков и загрязнения земными микроорганизмами.