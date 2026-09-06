Финляндия создаёт экспертную группу по ИИ-безопасности

Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен объявила о создании рабочей группы финских и международных экспертов для анализа последствий ИИ для внешней политики и безопасности страны. Группа представит рекомендации к концу ноября.

«Финляндия должна подготовиться к изменениям, которые ИИ-революция приносит в международную политику и безопасность», — заявила Валтонен, отметив, что обсуждение влияния искусственного интеллекта на экономику и повседневную работу получило больше внимания, чем воздействие на международный баланс сил, суверенитет и безопасность государств.

Источник изображения: сгенерировано Nano Banana

В повестке группы — технологическая зависимость, подверженность угрозам безопасности и способность Европы принимать независимые технологические решения.

Helsinki Times сообщает, что обзор охватит национальную безопасность, суверенитет и стратегическую конкурентоспособность Финляндии и Европы. МИД Финляндии учредил секретариат для поддержки группы.