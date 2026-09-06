NASA запустило в Калифорнии 34-метровую «тарелку» для связи с зондами на расстоянии более 24 миллиарда километров

Но и не только с ними, а также для пилотируемых миссий на Луну и на Марс

NASA ввела в эксплуатацию новую 34-метровую антенну комплекса Deep Space Network (DSN) в Голдстоуне, штат Калифорния. Она должна увеличить пропускную способность сети, через которую Земля поддерживает связь более чем с 40 космическими аппаратами, исследующими Солнечную систему и межзвездное пространство.

Deep Space Network обеспечивает связь с Voyager 1, Voyager 2 и New Horizons, а также с многочисленными межпланетными миссиями. По мере роста числа аппаратов свободного времени на антеннах становится все меньше. NASA уже несколько лет предупреждает, что сеть не всегда способна одновременно обеспечить всем миссиям желаемое количество сеансов связи.

Дополнительную нагрузку создают пилотируемые полеты к Луне. Во время миссии Artemis 1 в 2022 году и пилотируемой Artemis 2 в 2026 году связь с кораблями получала более высокий приоритет, из-за чего доступность сети для автоматических межпланетных станций снижалась. Такой приоритет сохранится и в дальнейшем по мере развития лунной программы.

Новая антенна получила обозначение Deep Space Station 23, или DSS-23. Она начала работу 3 августа, одним из первых объектов ее сопровождения стала рентгеновская обсерватория NASA Chandra.

Диаметр DSS-23 составляет 34 метра. Антенну установили в Голдстоуне, где уже работает несколько других станций DSN, включая крупнейшую 70-метровую тарелку комплекса.

Всего Deep Space Network включает три комплекса, расположенных в Калифорнии, неподалеку от Мадрида и около Канберры. Они находятся примерно на разных сторонах Земли, поэтому по мере вращения планеты хотя бы один из комплексов может поддерживать связь с удаленными космическими аппаратами.

DSS-23 стала пятой из шести новых 34-метровых антенн, предусмотренных программой Aperture Enhancement Project. Модернизация DSN началась еще в 2009 году. Последнюю антенну, DSS-33, планируют запустить в Австралии в 2029 году.

Проект оказался значительно дороже и дольше первоначальных расчетов. В 2015 году его стоимость оценивалась в $362,4 млн, однако к началу 2023 финансового года оценка выросла до $706 млн. При этом график реализации отставал почти на пять лет.

Расширение возможностей DSN становится особенно важным по мере развития лунных и межпланетных программ. Сети предстоит одновременно поддерживать связь со старыми аппаратами, находящимися на огромных расстояниях от Земли, новыми автоматическими станциями и пилотируемыми миссиями, которым требуется приоритетный канал связи.