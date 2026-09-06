На повестке — мониторинг кибератак через ИИ и «самоконтроль» лабораторий двух стран

США и Китай готовятся к диалогу по безопасности ИИ в середине сентября, включая обсуждение возможного сотрудничества в мониторинге кибератак, совершаемых при помощи ИИ, сообщил Reuters со ссылкой на два источника. Это будет первая двусторонняя встреча, посвящённая исключительно искусственному интеллекту, с начала второго срока президента Трампа.

Однако представитель Белого дома заявил Reuters обтекаемо: «В настоящее время встреча по ИИ на середину сентября не запланирована».

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По данным источников, США хотят обсудить мониторинг кибератак с использованием ИИ, а также предложение, согласно которому «ИИ-лаборатории обеих стран будут контролировать себя сами» и обмениваться информацией для предотвращения атак. Вашингтон также намерен поднять вопрос о будущей китайской модели уровня Mythos, способной проводить кибератаки, и о предполагаемой дистилляции американских моделей.

Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин, должны встретиться 24 сентября на саммите в Вашингтоне, как сообщает Reuters. Пол Триоло, партнёр DGA-Albright Stonebridge Group, заявил агентству: «Для переговоров между двумя ИИ-сверхдержавами это — самый критический момент. Сейчас или никогда».