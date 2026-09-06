Индийцы создают дрон, который сможет летать месяцами, питаясь энергией ветра

Индийский стартап Alteon привлек $2,5 млн на разработку беспилотника, который в перспективе сможет месяцами находиться над океаном без дозаправки и подзарядки на земле. Вместо большой батареи или солнечных панелей аппарат использует принцип динамического парения, которым в природе пользуются альбатросы.

Изображение сгенерировано Gemini Источник изображения: Gemini

Дрон с размахом крыла около трех метров извлекает энергию из разницы скорости ветра на разных высотах над поверхностью моря. Он циклически набирает высоту, а затем снижается, пересекая воздушные слои с разной скоростью. При правильно рассчитанной траектории это позволяет компенсировать часть аэродинамических потерь за счет энергии ветра и поддерживать полет с минимальным использованием двигателя.

Alteon уже испытал такую систему над Бенгальским заливом. Беспилотник самостоятельно выполнил семь циклов динамического парения, развивая скорость более 100 км/ч. В отдельные моменты аппарат проходил примерно в метре над поверхностью воды.

Следующая задача значительно сложнее — добиться полностью энергонейтрального динамического парения. В этом режиме дрон должен выполнять циклы без помощи двигателя, компенсируя аэродинамические потери исключительно энергией, получаемой из ветрового градиента.

Разработчики также хотят использовать избыток доступной энергии для зарядки аккумуляторов прямо в полете. Для этого воздушные винты смогут работать в качестве небольших ветрогенераторов. Накопленная энергия будет использоваться бортовой электроникой и датчиками, а также поможет аппарату проходить участки с неблагоприятными ветровыми условиями.

Если технологию удастся масштабировать до продолжительных автономных полетов, такие беспилотники смогут месяцами патрулировать удаленные морские районы. Среди возможных задач Alteon называет наблюдение за границами, контроль рыболовецких судов, а также сбор метеорологических и океанографических данных.