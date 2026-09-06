ИИ-мошенничество стало более убедительным и эффективным: $7,9 млрд за 2025 год

А дипфейки, синтезированные голоса и персонализированные сообщения снижают стоимость мошенничества — регуляторы США бьют тревогу

Федеральная торговая комиссия США (FTC) зафиксировала более $7,9 млрд убытков в 2025 году, медианный убыток превысил $10 000. Эти цифры охватывают инвестиционные аферы, включая долю, приходящуюся на ИИ-мошенничество.

Предупреждение описывает конкретный риск: дипфейк-видео и синтезированное аудио могут использоваться для обмана. Схема остаётся узнаваемой: неожиданная возможность, слишком хорошая доходность, давление срочным переводом денег, манипуляции на отношениях, переходящие в инвестиционное предложение.

Источник изображения: сгенерировано Nano Banana

ИИ добавляет полировку — генерирует отшлифованные сообщения, имитирует голоса, подделывает документы и подбирает историю под жертву по публичным данным.

Ведомства рекомендуют независимую проверку регистрации и дисциплинарной истории «инвестиционного профессионала», использование контактов из подтверждённой записи фирмы вместо сообщения или рекламы, паузу перед переводом денег или криптовалюты. И напоминают, что знакомое лицо, убедительное видео или график с мнимой прибылью не являются независимым подтверждением.