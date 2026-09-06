Совершенно новый Freelander 8 вышел в продажу в Китае: 830 л.с., три блокировки, полноуправляемое шасси и богатое оснащение — 290 тыс. юаней (3,8 млн рублей)

Это гибрид, сравнимый по размерам с Li Auto L9, только Freelander 8 лучше приспособлен для бездорожья

В Китае начались продажи Freelander 8 — крупного внедорожника, созданного совместно Chery и Jaguar Land Rover. Новинка получила последовательную гибридную силовую установку мощностью 830 л.с., три блокировки дифференциалов, пневмоподвеску, полноуправляемое шасси и лидар.

Freelander 8 стоит от 310 до 400 тыс. юаней (4,0-5,2 млн рублей). С учетом скидки для первых покупателей цена снижается до 290–380 тыс. юаней (3,8-4,95 млн рублей). Еще до официального запуска число заказов на стартовую ограниченную серию превысило 16 725.

В зависимости от версии длина автомобиля составляет 5118 или 5185 мм, ширина — 2050 мм, высота — 1898 мм, колесная база — 3040 мм. Покупателям доступны пяти- и шестиместные версии, максимальная масса буксируемого прицепа достигает 2 тонн.

Силовая установка построена на базе 1,5-литрового турбомотора мощностью 156 л.с., который работает как генератор и не приводит колеса напрямую. В движение машину приводят два электромотора. До 100 км/ч Freelander 8 разгоняется за 4,6 секунды.

Задний электромотор развивает 340 л.с. и работает в связке с двухступенчатой трансмиссией. Она позволяет переключаться между режимами 4L и 4H на скорости до 20 км/ч. Система i-ATS автоматически определяет условия движения и за 0,2 секунды выбирает настройки для грязи, камней или песка.

Внедорожная трансмиссия получила сразу три типа блокировки. Спереди используется механическая блокировка, сзади — электронный дифференциал e-LSD, а роль центральной блокировки выполняет программная система управления электроприводом. Максимальный дорожный просвет достигает 270 мм, а заявленная глубина преодолеваемого брода — 900 мм.

Передняя подвеска — на двойных поперечных рычагах, задняя — многорычажная. Задние колеса способны поворачиваться на 10 градусов в обе стороны, что улучшает маневренность крупного внедорожника.

Тяговая батарея емкостью 60,33 кВт·ч обеспечивает до 310 км пробега исключительно на электричестве (по китайскому циклу CLTC). Автомобиль построен на 800-вольтовой архитектуре.

Freelander 8 получил панорамный 46,3-дюймовый дисплей с разрешением 8K и отдельный центральный экран Mini LED с диагональю 15,6 дюйма. Электронными системами управляет автомобильная платформа Qualcomm Snapdragon 8397 с заявленной производительностью ИИ до 320 TOPS.

Старшая система помощи водителю ADS 5 Max использует 30 датчиков, включая лидар на 896 линий. Более доступный комплекс ADS 5 Pro обходится без лидара.

Шестиместная версия получила компоновку 2+2+2. Кресла второго ряда регулируются по наклону до 145 градусов и оснащаются 16-точечным массажем, подогревом и продольной регулировкой на 260 мм. Для пассажиров среднего и заднего рядов предусмотрен потолочный экран с диагональю 17,3 дюйма. Подогрев и вентиляция сидений доступны даже пассажирам третьего ряда.

Freelander 8 станет первой моделью новой линейки. В течение следующих пяти лет под этой маркой планируется выпустить несколько автомобилей с различными электрифицированными силовыми установками.