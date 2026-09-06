IPO Anthropic сдвигается на середину октября: компания готовит проспект и кредитную линию. Reuters предполагает оценку в $2 трлн

Раскрытие финансов может показать реальную выручку и вычислительные обязательства компании

Законы и новости рынкаAnthropic

График IPO Anthropic сдвинулся: маркетинговые мероприятия начнутся не раньше середины октября, сообщает Reuters со ссылкой на источники. Публикация проспекта, ранее ожидавшаяся уже на следующей неделе, теперь прогнозируется на конец сентября, а само размещение может завершиться за несколько дней до промежуточных выборов в США в ноябре. Chosunbiz, также цитируя Reuters, сообщает о возможном дебюте на Нью-Йоркской фондовой бирже.

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Источник изображения: сгенерировано Nano Banana

Отдельно сообщается о координации возобновляемой кредитной линии на $15 млрд. Доступная информация не раскрывает условий, кредиторов или зависимости от IPO.

Reuters подчёркивает, что сроки остаются предварительными и могут измениться.

Исходный заголовок упоминал оценку в $2 трлн, но Reuters не подтверждает эту цифру — она не рассматривается как подтверждённая оценка или условие размещения.

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