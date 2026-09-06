ByteDance заняла $29,6 млрд одним кредитом — это вторая по величине долларовая сделка Азии в 2026 году

Деньги пойдут на ИИ-проекты и дата-центры в Юго-Восточной Азии

ByteDance, китайский владелец TikTok, привлекла долларовый кредит на $29,6 млрд. По данным Bloomberg и Reuters, опубликованным 3 и 4 сентября, это вторая по размеру долларовая сделка заимствования в Азии за 2026 год.

Изначально компания планировала около $20 млрд, но сильный спрос кредиторов позволил увеличить объём почти в 1,5 раза.

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Bloomberg сообщает, что средства пойдут на общекорпоративные цели, тогда как источники Reuters указывают на зарубежные ИИ-проекты, включая дата-центры в Юго-Восточной Азии. Эти описания не противоречат друг другу: широкий корпоративный кредит может финансировать разные направления, но публичная отчётность не устанавливает, сколько именно направлено на конкретные чипы, модели или стройки.

Для участия этого займа с конкретными ИИ-проектами потребуются публичные раскрытия объёма инфраструктурных расходов от ByteDance или её кредиторов.