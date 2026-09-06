Аккумуляторному гиганту понадобилось еще больше меди: CATL расширяет производство ключевого материала

CATL создаст новые мощности на 400 тысяч тонн медной фольги для аккумуляторов

Китайский аккумуляторный гигант CATL заключил три стратегических соглашения, которые должны обеспечить компанию одним из ключевых материалов для литий-ионных батарей — медной фольгой. В течение ближайших трех лет вместе с партнерами планируется создать новые производственные мощности объемом 400 тыс. тонн.

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В сфере поставок CATL будет сотрудничать с двумя компаниями, включая Shenzhen HKC. Вместо традиционной модели «поставщик — покупатель» стороны договорились совместно инвестировать в строительство новых предприятий и разделять финансовые риски.

Для будущих производств вводится схема ценообразования «себестоимость плюс». Она предусматривает покрытие затрат поставщиков и заранее согласованную прибыль, а также долгосрочную фиксацию объемов поставок и стоимости переработки. Со своей стороны CATL предоставит партнерам финансовую поддержку в виде авансовых платежей и более гибких условий расчетов, что должно ускорить запуск новых заводов.

Отдельное соглашение подписано с производителем оборудования Taijin New Energy. Компании создадут единую систему планирования, стандартизации и централизованных закупок. Оборудование для новых и расширяемых площадок будет максимально унифицировано, а закупки крупными партиями позволят снизить себестоимость и одновременно обновить технологическую базу.

Медная фольга играет важнейшую роль в конструкции литий-ионных аккумуляторов: она используется в качестве токосъемника анода, поэтому спрос на нее напрямую зависит от темпов выпуска батарей для электромобилей и систем хранения энергии.