США испытали спутник-инспектор, способный самостоятельно выслеживать объекты на орбите

Ливерморская национальная лаборатория имени Лоуренса (LLNL), Rocket Lab и Космические силы США успешно испытали новую систему, способную обнаруживать, сопровождать и изучать космические аппараты непосредственно с орбиты. Демонстрация прошла в рамках миссии VICTUS HAZE, посвященной быстрому реагированию на потенциальные угрозы в космосе.

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Основой системы стала оптическая полезная нагрузка разработки LLNL. Камера позволяет спутнику получать детальные изображения других аппаратов и использовать их не только для наблюдения, но и для собственной навигации. Это дает возможность автоматически определять положение цели, отслеживать ее движение и сближаться с ней для более детального изучения.

Для оптической системы используются монолитные кварцевые телескопы, изготовленные из единой подложки. Такая конструкция отличается высокой механической стабильностью, сравнительно невысокой стоимостью и позволяет быстрее интегрировать оборудование в космические аппараты.

Одной из главных задач VICTUS HAZE стала проверка скорости развертывания. Специалисты полностью ввели полезную нагрузку в эксплуатацию менее чем через 24 часа после запуска, подтвердив возможность практически сразу приступить к выполнению орбитальной миссии.

Во время испытаний система также продемонстрировала технологию angles-only navigation — определение параметров движения цели исключительно по последовательности оптических изображений, без прямого измерения расстояния до объекта.

Вся обработка данных выполнялась прямо на борту спутника. Камера обнаруживала цель, алгоритмы рассчитывали ее положение и траекторию, а система управления автоматически корректировала движение аппарата, формируя полностью автономный замкнутый контур навигации.

Такая автономность особенно важна при сближении с другими спутниками, где задержки связи с Землей и постоянное ручное управление могут существенно снизить скорость реакции.

Миссия VICTUS HAZE входит в программу Tactically Responsive Space, в рамках которой Космические силы США разрабатывают спутники быстрого развертывания. В перспективе подобные аппараты смогут оперативно отправляться к неизвестным или необычно маневрирующим космическим объектам для их идентификации и наблюдения.