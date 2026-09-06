Thinking Machines Lab Миры Мурати ведёт переговоры о мегараунде инвестиций

Thinking Machines Lab, которую возглавляет бывший технический директор OpenAI Мира Мурати, ведёт переговоры о привлечении $5–6млрд при оценке не менее $40 млрд. По данным The Information, Nvidia обсуждает вложение примерно $2,5 млрд. GuruFocus называет a16z действующим инвестором. Это не закрытая сделка — финальные условия, список участников и дата ещё не утверждены.

Источник изображения: сгенерировано Nano Banana

Если раунд закроется на заявленных условиях, то он станет одним из крупнейших частных размещений в секторе ИИ. Для участников сделки немедленных технических последствий нет — ни одна из сторон не анонсировала модель, API, исследовательскую дорожную карту или инфраструктурное соглашение.