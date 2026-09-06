В 2029 году АвтоВАЗ выпустит обновленную Niva Travel — с улучшенным интерьером и увеличенным багажником

«АвтоВАЗ» планирует в 2029 году запустить производство существенно модернизированной Lada Niva Travel — с удлиненным задним свесом и новым интерьером. Об этом сообщает Telegram-канал RCI News со ссылкой на источники на предприятии.

Одним из главных изменений якобы станет удлиненная задняя часть кузова. Сейчас Niva Travel имеет длину 4099 мм при колесной базе 2450 мм. Если информация подтвердится, увеличение габаритов за счет заднего свеса позволит расширить багажное отделение, не меняя колесную базу и основную компоновку автомобиля.

Каким будет новый интерьер, не сообщается, но обновление потенциально может затронуть переднюю панель, эргономику, материалы отделки и мультимедийную систему.

Нынешние дорогие комплектации Niva Travel оснащаются медиасистемой Lada EnjoY Pro с 7-дюймовым сенсорным дисплеем и сервисами «Яндекс Авто».

Niva Travel выпускается с декабря 2020 года, однако сама конструкция машины значительно старше. В основе модели лежит бывшая Chevrolet Niva, серийное производство которой стартовало еще в 2002 году. За последующие годы внедорожник неоднократно модернизировался, но сохранял базовую архитектуру кузова и компоновку. Одно из наиболее крупных технических обновлений — 1,8-литровый мотор мощностью 90 л.с.

Сейчас стоимость Lada Niva Travel находится в диапазоне от 1,419 млн до 1,814 млн рублей. Можно предположить, что удлиненная Niva Travel будет дороже.