Не так и дорого за легенду? Новый Mitsubishi Pajero оценили дешевле 50 тыс. долларов

Если пересчитать австралийские цены в американские доллары, то новый Mitsubishi Pajero почти на 10 тыс. долларов дешевле Toyota Land Cruiser Prado 250

Авто и транспорт

Mitsubishi раскрыла цены на возрожденный Pajero 2027 модельного года для Австралии. Новый рамный внедорожник оказался заметно дороже уходящего Pajero Sport и теперь позиционируется между Ford Everest и Toyota Land Cruiser Prado.

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Источник изображения: Mitsubishi через Motor1

Базовый пятиместный Pajero GLS оценили в 68 490 австралийских долларов. Семиместная версия стоит 69 990 AUD, комплектация Exceed — 79 990 AUD, а флагманский Pajero GSR — 84 990 AUD. Если просто пересчитать австралийские цены в доллары США, базовый Pajero соответствует примерно $49 300, а топовый GSR — около $61 100.

Для сравнения, Toyota Land Cruiser 2027 модельного года (американской Land Cruiser — это Land Cruiser Prado 250) в США стоит от $59 580 с учетом доставки, четырехдверный Ford Bronco Badlands — от $50 885, Jeep Wrangler Rubicon — от $51 735, а Toyota 4Runner TRD Off-Road — от $52 285.

В целом, получается, что Mitsubishi сделала очень хорошее ценовое предложение: если в США будут примерно те же цены, что и в Австралии, то максимально укомплектованный Mitsubishi Pajero будет лишь на 1,5 тыс. долларов дороже базового Land Cruiser Prado 250.

Новый Pajero построен на рамной архитектуре и оснащается 2,4-литровым турбодизелем мощностью 204 л.с. и максимальным крутящим моментом 480 Н·м. Двигатель работает в паре с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач.

За возможности на бездорожье отвечают фирменная система полного привода Super Select 4WD-II, есть понижающая передача и блокировка заднего дифференциала.

Ранее сообщалось, что бренд Pajero превратят в целое семейство, и в нем будет модель — конкурент Toyota RAV4.

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