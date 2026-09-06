Не так и дорого за легенду? Новый Mitsubishi Pajero оценили дешевле 50 тыс. долларов

Если пересчитать австралийские цены в американские доллары, то новый Mitsubishi Pajero почти на 10 тыс. долларов дешевле Toyota Land Cruiser Prado 250

Mitsubishi раскрыла цены на возрожденный Pajero 2027 модельного года для Австралии. Новый рамный внедорожник оказался заметно дороже уходящего Pajero Sport и теперь позиционируется между Ford Everest и Toyota Land Cruiser Prado.

Базовый пятиместный Pajero GLS оценили в 68 490 австралийских долларов. Семиместная версия стоит 69 990 AUD, комплектация Exceed — 79 990 AUD, а флагманский Pajero GSR — 84 990 AUD. Если просто пересчитать австралийские цены в доллары США, базовый Pajero соответствует примерно $49 300, а топовый GSR — около $61 100.

Для сравнения, Toyota Land Cruiser 2027 модельного года (американской Land Cruiser — это Land Cruiser Prado 250) в США стоит от $59 580 с учетом доставки, четырехдверный Ford Bronco Badlands — от $50 885, Jeep Wrangler Rubicon — от $51 735, а Toyota 4Runner TRD Off-Road — от $52 285.

В целом, получается, что Mitsubishi сделала очень хорошее ценовое предложение: если в США будут примерно те же цены, что и в Австралии, то максимально укомплектованный Mitsubishi Pajero будет лишь на 1,5 тыс. долларов дороже базового Land Cruiser Prado 250.

Новый Pajero построен на рамной архитектуре и оснащается 2,4-литровым турбодизелем мощностью 204 л.с. и максимальным крутящим моментом 480 Н·м. Двигатель работает в паре с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач.

За возможности на бездорожье отвечают фирменная система полного привода Super Select 4WD-II, есть понижающая передача и блокировка заднего дифференциала.

Ранее сообщалось, что бренд Pajero превратят в целое семейство, и в нем будет модель — конкурент Toyota RAV4.