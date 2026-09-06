Твердотельная батарея с 381 Вт·ч/кг пошла в серию: тайваньская гигафабрика запустила массовое производство

ProLogium вывела Gen 3.5 Lithium Ceramic Battery на промышленный конвейер — тест при 120 °C в вакууме дал потерю массы менее 0,05%

ProLogium Technology начала массовое производство твердотельной батареи Gen 3.5 Lithium Ceramic Battery на гигафабрике в Тайване. Независимый тест зафиксировал 381 Вт·ч/кг гравиметрической энергоплотности и 903 Вт·ч/л объёмной для крупноформатной ячейки на 185,4 А·ч. Речь не про лабораторный прототип, а продукт, сошедший с промышленной линии.

Отдельное испытание UL Solutions по китайскому стандарту GB/T 43568-2026 для полностью твердотельных батарей показало: после 6 часов в вакууме при 120 °C ячейка потеряла менее 0,05% массы при пороге стандарта в 0,5%. Это позволило квалифицировать её как полностью твердотельную. Сам стандарт направлен в Международную электротехническую комиссию в качестве эталона для международной сертификации.

Источник изображения: сгенерировано Nano Banana

ProLogium развивает литий-керамическую платформу с 2012 года и с 2013-го отгрузила более 2,4 миллиона ячеек. Архитектура Logithium — с керамическим сепаратором и краевой рамкой, изолирующей потенциальные заусенцы и сколы, — остаётся неизменной при смене химии электролита и активных материалов. Это позволяет переносить производственные знания между поколениями, а не начинать с нуля на каждом этапе.

Следующее поколение Gen 4 использует полностью неорганический суперфлюидизированный электролит, но сохраняет ту же архитектуру: компания ожидает, что лишь около 10% существующей линии потребует модификации. Gen 4 получит активный механизм безопасности, предотвращающий тепловой разгон за счёт стабилизации электродных материалов при высоких температурах. Цели — электротранспорт, морские системы, аэрокосмос, беспилотники и дата-центры.

ProLogium также строит производство во Франции и готовит поэтапную локализацию в Северной Америке.