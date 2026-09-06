Bombardier покупает канадский завод Mitsubishi Heavy Industries — он выпускает элементы крыла и фюзеляжа для бизнес-джетов Bombardier Global 5500 и Global 6500

Канадский авиапроизводитель Bombardier договорился о приобретении производственных активов MHI Canada Aerospace (MHICA) в Миссиссоге, провинция Онтарио. Предприятие принадлежит японской Mitsubishi Heavy Industries и уже много лет выпускает компоненты для бизнес-джетов Bombardier.

В сделку войдут производственные активы MHICA и около 750 сотрудников предприятия. Финансовые условия соглашения не раскрываются. Закрыть сделку планируется до конца 2026 года после получения необходимых разрешений регулирующих органов и выполнения других стандартных условий.

MHI Canada Aerospace уже является важным звеном производственной цепочки Bombardier. Завод изготавливает элементы крыла и центральной части фюзеляжа для дальнемагистральных бизнес-джетов семейства Global (Bombardier Global 5500 и Global 6500), а также собирает крылья для самолетов Challenger (Challenger 3500).

После завершения сделки Bombardier фактически переведет эти производственные процессы от стороннего поставщика внутрь собственной структуры. Компания рассчитывает усилить контроль над выпуском ключевых компонентов и снизить зависимость от внешних поставщиков.

Такая вертикальная интеграция особенно важна для авиастроения, где задержка поставок даже отдельных компонентов может привести к срыву сроков сборки и передачи готовых самолетов заказчикам. Получив прямой контроль над производством, Bombardier сможет теснее координировать выпуск компонентов с собственными производственными планами.

Для Mitsubishi Heavy Industries сделка означает выход из соответствующего канадского бизнеса по выпуску компонентов для самолетов Bombardier. До завершения всех необходимых согласований MHICA продолжит работать в прежнем формате.