Совершенно новый Toyota Highlander задерживается — инженерам нужно больше времени на доводку большого электрического кроссовера

Изначально старт продаж планировался в 2026 году, теперь — в 2027 году (может даже в конце)

Toyota отложила запуск полностью электрического Highlander. Изначально модель планировали вывести на рынок в середине 2026 года, однако, согласно данным Nikkei Asia, продажи машины могут начаться только в 2027 году — сроки запуска сдвигаются на 4–12 месяцев. В зависимости от окончательного графика Highlander EV может добраться до покупателей в середине или ближе к концу 2027 года.

Причиной переноса называют дополнительные испытания и финальную доводку автомобиля. Toyota, как утверждается, решила потратить больше времени на устранение возможных проблем перед началом продаж, а не выводить на рынок «сырой» продукт. При этом конкретные технические причины задержки не раскрываются.

Highlander EV займет особое место в линейке Toyota. Компания, которая долгое время предлагала исключительно бензиновые и гибридные версии, решилась на выпуск чистого электромобиля под хорошо знакомым и отлично себя зарекомендовавшим брендом — в компании, судя по всему, не хотят провалиться и бросить тень на репутацию Highlander.

Согласно ранее опубликованным данным, базовая версия Highlander EV с передним приводом сможет проезжать без подзарядки около 462 км. Для более дорогой версии с увеличенной тяговой батареей заявлен запас хода более 515 км. Остальные характеристики пока не раскрыты. Toyota не сообщает емкость аккумуляторов, мощность электромоторов и максимальную скорость зарядки. Не объявлена и стоимость Highlander EV.

Таким образом, покупателям трехрядного электрического кроссовера Toyota придется ждать дольше первоначальных планов как минимум на несколько месяцев. При этом компания пока не уточняет, когда именно состоится официальный старт продаж.