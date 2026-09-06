А ловко ты это придумал, Тим Кук. Бывший глава Apple за 2027 финансовый год получит 47 миллионов долларов — ненамного меньше нового CEO Джона Тернуса

Непосредственно руководить компанией не надо, а выплаты — почти на уровне нового руководителя, на котором намного больше ответственности

С 1 сентября Тим Кук покинул пост генерального директора Apple после 15 лет руководства компанией, но, как стало известно, денежные выплаты ему сохранятся примерно на уровне нынешнего CEO Джона Тернуса. По данным Bloomberg, в новой должности исполнительного председателя совета директоров Тим Кук получит целевую компенсацию около $47 млн за 2027 финансовый год.

Тернус официально возглавил Apple 1 сентября 2026 года. В тот же день компания раскрыла в документах для Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) структуру вознаграждения нового руководителя и его предшественника.

Целевая компенсация Тернуса составит около $58 млн. Из этой суммы $3 млн приходится на базовый годовой оклад, а еще $55 млн — на акции. Кроме того, за неполный 2026 финансовый год в должности CEO ему предоставили разовую выплату акциями примерно на $2,5 млн.

Кук в должности исполнительного председателя будет получать $2 млн базового оклада вместо прежних $3 млн. Еще $45 млн составит целевой пакет акций, поэтому общая целевая компенсация за 2027 финансовый год достигнет примерно $47 млн. Для сравнения, в 2025 году в должности CEO Кук получил $74,3 млн.

Как отмечает обозреватель Bloomberg Марк Гурман, новый пакет Кука оказался неожиданно большим даже по меркам руководителей Apple. Для сравнения, его предшественник на посту председателя совета директоров Арт Левинсон, не выполнявший исполнительных функций, получил за прошлый год менее $560 тыс.

Разница объясняется статусом Кука. Он становится именно исполнительным председателем, а значит, сохранит гораздо более активную роль в управлении компанией. Bloomberg приводит в качестве аналогии Боба Айгера, который после первого ухода с поста главы Disney получил около $46 млн за год в должности исполнительного председателя.

При этом пакеты Кука и Тернуса устроены по-разному. У нового CEO 75% акционного вознаграждения зависит от результатов Apple относительно других компаний из индекса S&P 500. У Кука с аналогичными показателями связана половина пакета, а оставшаяся часть будет начисляться равными долями в течение четырех лет. Теоретически при определенном развитии событий Кук может в итоге получить по этому пакету даже больше Тернуса, хотя Bloomberg считает такой сценарий маловероятным.

Размер вознаграждения показывает, что смена CEO не означает полного ухода Кука из оперативной повестки Apple. По данным Гурмана, он продолжит заниматься рядом стратегически важных для компании направлений, включая отношения с властями США и Китая, а также вопросы, связанные с поставками памяти.

Кук переедет в новый кабинет на территории кампуса Apple, а его прежнее рабочее место в исполнительном крыле Apple Park займет Тернус. Бывший CEO сообщил сотрудникам, что намерен оставаться председателем продолжительное время и по-прежнему считает Apple своим главным приоритетом. При этом Кук отдельно подчеркнул: теперь у компании только один генеральный директор.

Для Тернуса переход означает начало постепенной перестройки Apple под его руководством. По данным Bloomberg, новый CEO намерен ускорить разработку продуктов, однако заметные изменения в структуре и корпоративной культуре компании могут занять некоторое время.

Смена руководства произошла непосредственно перед крупной презентацией Apple 9 сентября, на которой ожидается представление новых iPhone и Apple Watch.