DLSS 5 «поджарила» GeForce RTX 5090? GeForce RTX 5090 вышла за 600 Вт в игре с DLSS 5 — у видеокарты расплавился разъем питания

Владелец MSI GeForce RTX 5090 Gaming Trio OC сообщил о выходе из строя видеокарты после продолжительного тестирования DLSS 5 Neural Rendering. Незадолго до отказа GPU-Z зафиксировал максимальное энергопотребление платы на уровне 613,5 Вт, а после остановки системы пользователь обнаружил серьезно оплавленный 16-контактный разъем питания.

Инцидент произошел во время экспериментов с DLSS 5 в NBA 2K27 — игре с официальной поддержкой новой технологии. По словам пользователя, до активации DLSS 5 видеокарта потребляла около 450 Вт, однако Neural Rendering увеличивал показатель до более чем 600 Вт. Для сравнения, MSI официально указывает для Gaming Trio OC мощность 575 Вт.

После тестирования видеокарта перестала работать. Пользователь почувствовал соответствующий запах, а при попытке отсоединить кабель обнаружил, что пластик разъема расплавился настолько сильно, что штекер фактически начал спекаться с гнездом на видеокарте. На опубликованных фотографиях видно повреждение нескольких контактов разъема питания.

При этом зафиксированные GPU-Z 613,5 Вт — это потребление всей платы, а не исключительно мощность, прошедшая через 16-контактный кабель. Часть энергии видеокарта получает через слот PCI Express, поэтому нельзя утверждать, что все 613 Вт проходили непосредственно через поврежденный разъем.

DLSS 5 Neural Rendering действительно создает дополнительную вычислительную нагрузку. Другой пользователь сообщил, что после включения DLSS 5 в Hitman 3 энергопотребление его RTX 5090 увеличивалось примерно с 435 до 520 Вт.

Однако прямых доказательств того, что именно DLSS 5 стала причиной расплавления разъема, пока нет. Аналогичные повреждения у RTX 5090 ранее фиксировались и при других нагрузках. К перегреву могут приводить в том числе плохой контакт, неправильное подключение кабеля, особенности самого коннектора или распределения тока между его контактами.

DLSS 5 в данном случае могла создать продолжительную высокую нагрузку и стать одним из факторов, проявивших проблему, но считать технологию непосредственной причиной поломки пока преждевременно. Тем не менее, это повод задуматься для тех, кто собирается опробовать новую технологию в деле.